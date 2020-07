Eigentlich wäre in drei Tagen Eröffnung, aber das Speyerer Brezelfest, das größte Volksfest am Oberrhein, musste 2020 zur Eindämmung der Corona-Pandemie abgesagt werden. Das Stadtarchiv Speyer macht deshalb ein Alternativ-Angebot, wie die Stadtverwaltung mitteilt: Sie lädt zum Besuch einer Web-Präsentation „110 Jahre Brezelfest Speyer“ in Form einer historischen Bilder-Zeitreise rund um das Fest ein. Dazu gibt es interessante Zahlen und Fakten. Konzipiert und entwickelt wurde die Online-Ausstellung von Julia Kratz und Wolfgang Knapp. Die Präsentation ist ab Donnerstag, 9. Juli, bis Ende August online abrufbar unter: www.speyer.de/de/bildung/kulturelles-erbe-stadtarchiv/aktuelles/ „Ich freue mich über die Initiative des Stadtarchivs Speyer, diese digitale Zeitreise auf die Beine zu stellen“, wird Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) in der Mitteilung zitiert. Die Online-Ausstellung verweiste auch auf den Speyerer Verkehrsverein als Veranstalter des Brezelfests und verlinke zur offiziellen Brezelfest-Website www.speyerer-brezelfest.de. Die Schau verstehe sich zudem als Aushängeschild des Stadtarchivs, das sehr interessiert an Schenkungen von Fotos und Dokumenten zur Fest-Geschichte sei.