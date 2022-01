Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Freitag 102 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 6497 Speyerer mit Sars-CoV-2 infiziert. Aktuell gelten 954 Bürgerinnen und Bürger als infiziert. Der Inzidenzwert lag am Freitag laut LUA bei 806,1 und damit deutlich über dem rheinland-pfälzischen Durchschnittswert von 623,7. Besonders hoch ist in Speyer nach wie vor der Inzidenzwert in der Gruppe der Unter-20-Jährigen. Hier lag er am Freitag bei 1250,3. Einen Inzidenzwert von 920,6 vermeldete das LUA für Speyer für die Gruppe der 20- bis 59-Jährigen. Mit 349,7 fällt er in der Altersgruppe der Über-60-Jährigen deutlich niedriger aus. Bislang sind laut LUA 107 Speyerer und Speyererinnen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.