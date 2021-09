Eine durchschnittliche Erntemenge erwartet die Stadtverwaltung in diesem Jahr vom Speyerer Ruländer-Wingert, an dem vor den Toren der Stadt am Tafelbrunnen am Montag die Lese begonnen hat. Acht Mitarbeitende der städtischen Grün-Abteilung sowie sechs Mitglieder der Ruländer-Akademie, darunter das Ehepaar Klaus und Rosemarie Schopp (unser Bild), waren an den elf Rebzeilen mit den insgesamt 660 Rebstöcken im Einsatz. Für den Weinbau sei das Jahr schwierig gewesen, teilt Stadt-Sprecherin Annika Siebert mit: Wetterkapriolen, viel Regen, Pilzbefall und viele Wespen hätten den Reben zu schaffen gemacht. Zu erwarten seien in diesem Jahr rund 1000 Liter unvergorener Traubensaft mit 75 bis 80 Grad Oechsle, der später zehn bis elf Volumenprozent Alkohol haben wird. Der Ausbau der Trauben erfolgt wie bereits im vergangenen Jahr beim Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Mußbach. Der städtische Weinberg war 1983 auf Initiative des verstorbenen Alt-OB Christian Roßkopf auf einem 1500 Quadratmeter großen Acker angelegt und mit 660 Stecklingen bepflanzt worden. 1986 wurde erstmals gelesen.