Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Dienstag 100 weitere bestätigte Corona-Neuinfektionen für die Stadt Speyer gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie nachweislich 7213 Speyerer und Speyererinnen mit Sars-CoV-2 infiziert. Den Inzidenzwert gab das LUA am Dienstag mit 865,2 an. Damit liegt die Domstadt noch unter dem rheinland-pfälzischen Durchschnittswert von 937,7. Laut einer Statistik des Robert-Koch-Instituts in Zusammenarbeit mit Destatis haben sich in Speyer in den vergangenen sieben Tagen 400 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Davon entfielen 153 Fälle auf die Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen, 144 auf die Gruppe der 15- bis 34-Jährigen. 63 positive Testergebnisse hat es in den vergangenen sieben Tagen bei den Fünf- bis 14-Jährigen gegeben, 23 bei Speyerern zwischen 60 und 79 Jahren. Auf die Gruppe der Über-80-Jährigen entfielen laut der Statistik drei Fälle. Bei den ganz jungen Speyerern zwischen null und vier Jahren waren es 14 Fälle.