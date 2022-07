Die Deutschland Klassik des ADAC bringt drei Tage lang wahre Schätzchen zusammen. Sie starten in Landau und bereiten sich auf einen Besuch in Speyer vor. Ihre Disziplin wird vom Veranstalter als „Autowandern“ bezeichnet.

Rund 100 Teilnehmer mit ihren klassischen Fahrzeugen erkunden die Pfalz. Kurven, Kultur und Kulinarisches stehen laut ADAC beim stressfreien Oldtimer-Wandern rund um Landau, Speyer, Worms, Bad Dürkheim und Neustadt im Mittelpunkt. Einige der Schätzchen: Jaguar XK 150 3.4 Liter Open Two-Seater von 1959, 3442 Kubikzentimeter (ccm), 180 PS; Chevrolet Independence Phaeton von 1930 (Series AE), 3179 ccm, 50 PS; Citroën Traction Avant 11 B Légère Berline von 1954, 1911 ccm, 56 PS; Aston Martin DB MK III Saloon von 1958, 2922 ccm, 180 PS; Pontiac Le Mans Sports Convertible von 1971, 5792 ccm, 250 SAE PS; Mercedes-Benz 170 S Cabriolet A (W 136 IV) von 1950, 1767 ccm, 52 PS; Sbarro Replica BMW 328 von 1977 mit 2475 ccm und 150 PS.

Am Donnerstag gibt es eine Rundfahrt ab Landau mit Haardt-Schwerpunkt, am Freitag eine Tour von Landau durch den Pfälzerwald nach Neustadt. Am Samstag, 23. Juli, geht es dann zunächst nach Speyer. Hier stelle der Dom die passende Kulisse für die automobilen Klassiker dar, so der ADAC. Für die Zeitspanne von 9.25 bis 11.35 Uhr sind die Fahrzeuge dort angesagt. Weitere Ziele an diesem Tag sind Diedesfeld, Kandel und Rülzheim.

Zur Sache: Die Tour



Donnerstag: 8.30 - 10.10 Uhr: Start Festhalle Landau; 10.05 - 11.50 Uhr: Weckerlingplatz Worms; 10.35 - 12.45 Uhr: Schlossgut Lüll, Wachenheim; 12.05 bis 15 Uhr: Seehaus Forelle, Ramsen; 14 - 16.10 Uhr: Forsthaus Lindemannsruhe; 14.40 - 16.35 Uhr: Bad Dürkheim, Gradierwerk; 16 - 17.40 Uhr: Tagesziel in Landau.

Freitag: 9 - 10.40 Uhr: Start in Landau; 9.55 - 12.05 Uhr: Biosphärenhaus Fischbach; 11.25 - 14.35 Uhr: Landhotel Weihermühle, Herschberg; 13.25 - 15.35 Uhr: Café Unterhammer, Trippstadt; 14.45 - 16.55 Uhr: Tagesziel Marktplatz Neustadt.