Am Montag, 8. März, jährt sich der Internationale Frauentag zum 100. Mal. Was Frauen in dieser Zeit erreicht haben, gilt es zu feiern. In diesem Jahr geht das aus Pandemiegründen nur digital. Die städtische Gleichstellungsbeauftragte Lena Dunio-Özkan hat mit Mitstreiterinnen ein Online-Programm entwickelt.

Los geht es bereits am Donnerstag, 4. März, von 18 bis 19.30 Uhr mit einem digitalen Workshop in Kooperation der Gleichstellungsbeauftragten der Städte Speyer, Landau, Neustadt sowie der Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße. Thema: „Wer braucht Feminismus heute?“

Den Frauentag-Geburtstag können Speyererinnen am Montag, 8. März, um 19 Uhr zu Hause vor dem Bildschirm bei einem Film über fünf starke Frauen feiern. Botschaft: „Veränderung beginnt in mir.“ Am Dienstag, 9., und Donnerstag, 11. März, können Interessierte jeweils ab 18.30 Uhr an digitalen Talkrunden zum Wiedereinstieg in den Job nach der Familienpause und zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie teilnehmen. Frauen wie Rosemarie Keller-Mehlem vom Kinderschutzbund berichten.

Zum Abschluss der Veranstaltungsreihe hält Stevie Meriel Schmiedel, Gründerin der Hamburger Anti-Sexismus-Organisation „Pinkstinks Germany“, am Dienstag, 16. März, ab 19.30 Uhr, einen interaktiven Online-Vortrag „Sexismus in der Werbung“.

Die Teilnahme an allen Veranstaltungen ist kostenlos. Anmeldungen per E-Mail unter gleichstellungsstelle@stadt-speyer.de, für die Talkrunden unter anmeldung@eos-simplychange.de.