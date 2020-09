Der Diözesan-Caritasverband feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Höhepunkt ist ein Pontifikalamt am Sonntag, den 20. September, 10 Uhr, im Speyerer Dom. Bischof Karl-Heinz Wiesemann zelebriert den Gottesdienst gemeinsam mit Weihbischof Otto Georgens, Generalvikar Andreas Sturm, dem Vorsitzenden des Caritasverbandes, Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer, und dem Präsidenten des Deutschen Caritasverbandes, Prälat Peter Neher. Musikalisch wird der Festgottesdienst von dem Vokalensemble des Domchores Speyer unter Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori und Domorganist Markus Eichenlaub gestaltet. Aufgeführt wird die Missa festiva für vierstimmigen Chor und Orgel des britischen Komponisten Christopher Tambling. Wer an dem Gottesdienst teilnehmen möchte, muss sich zuvor im Pfarramt der Speyerer Dompfarrei (Telefon 06232 102140) anmelden. Der Gottesdienst wird auf der Internetseite und den Social-Media-Kanälen des Bistums per Livestream übertragen.