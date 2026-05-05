In Harthausen ist eine rund 100 Jahre alte Eiche vergiftet worden. Der Fall erinnert an ähnliche Taten, auch in der Region.

Die Information in der jüngsten Harthausener Ortsgemeinderatssitzung, dass eine alte Eiche in der Nähe des nördlichen Ortsrands vergiftet worden sei, ließ aufhorchen. Förster Jürgen Render verweist auf Nachfrage an die Polizei, denn die Kripo in Ludwigshafen habe die Ermittlungen übernommen. Diese bestätigt, dass der Revierförster die mutmaßliche Tat über die Onlinewache gemeldet hat. Der Fachmann vermute, dass der Baum im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2025 und Anfang November 2025 vergiftet wurde. „Zwischen Giftauftrag und sichtbaren Schäden vergehen bei einer Eiche typischerweise mehrere Wochen bis Monate“, erklärt ein Sprecher der Polizei, warum der Schaden erst jetzt festgestellt wurde. Die Eiche in Harthausen hat sich nach Angaben des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in einem geschützten Fauna-Flora-Habitat-Gebiet befunden, laut Förster stand sie am Waldrand. Genauere Angaben machen beide nicht. „Nach Angaben des Försters war der Baum über 100 Jahre alt und wurde durch die Vergiftung derart beschädigt, dass dieser mittlerweile gefällt werden musste“, berichtet der Polizei-Sprecher.

Das sinnlose Vergiften eines Baums ist kein Einzelfall: Leider könnten Beschädigungen von Bäumen nicht separat in der Kriminalstatistik ausgewertet werden, teilt die Polizei zwar mit. Doch in den vergangenen Monaten und Jahren gab es bundesweit immer wieder Fälle, über die berichtet wurde. Besonders betroffen waren hessische Gemeinden. In Riedstadt traf es ebenfalls eine Eiche. Sie war sogar 200 Jahre alt und wurde im vergangenen Jahr vergiftet. In Frankfurt mussten zwei 60 Jahre alte Platanen nach einer ähnlichen Tat gefällt werden. Weitere Fälle wurden aus Limburg, Butzbach und Bad Hersfeld gemeldet.

In Dannstadt wurden im vergangenen Jahr Platanen Opfer eines Giftanschlags. Archivfoto: Doreen Reber

Fälle in Dannstadt

Aber auch die Pfalz ist von solcher Umweltkriminalität nicht verschont geblieben: In Dannstadt waren mehrere über 100 Jahre alte Platanen am Fußballplatz im vergangenen Jahr Opfer einer Giftattacke. Die Schäden wurden dort Anfang Mai bemerkt. Die Vorgehensweise des Täters ähnelte jener von anderen Fällen: Die Bäume sind im Wurzelbereich angebohrt worden. Die Löcher hatten einen Durchmesser von rund drei Zentimeter und waren zirka 30 Zentimeter tief. In sie wurde eine Chemikalie gespritzt, mit der Folge, dass die Bäume massiv geschädigt wurden und sich schon bald darauf die Blätter braun färbten. Eine Analyse ergab, dass es sich um ein hoch dosiertes Herbizid handelte. Im Juli informierte die Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, dass ein bereits im Mai von dem Anschlag betroffener Baum erneut Ziel einer Beschädigung mit Chemikalien geworden war. Immerhin: Weitere Vorfälle ähnlicher Art in der Region seien aus der Erinnerung heraus nicht bekannt, teilt das Polizeipräsidium mit.

Nun also Harthausen: „Der zuständige Revierförster wurde durch eine Zeugin auf den beschädigten Baum aufmerksam gemacht“, sagt die Polizei. Ob der Verursacher jemals gefunden wird, ist äußerst ungewiss. In Dannstadt ist es laut Polizei nicht gelungen. Und auch in Harthausen hätten sich bislang keine Hinweise auf Tatverdächtige ergeben. „Es ist unheimlich schwer, das zu ermitteln“, erklärt ein Sprecher. Durch den Standort des Baums gebe es wohl keine Zeugen der Tat selbst. „Man müsste schon Glück haben, dass zum Beispiel eine Wildkamera dort hängt“, sagt er. Die Ermittlungen stehen laut Polizei derzeit vor dem Abschluss. Die Akte sei in der vergangenen Woche an die Staatsanwaltschaft abgegeben worden. Diese entscheide dann, ob noch weitere Schritte unternommen werden. Um welches Gift es sich in Harthausen genau handle, sei nicht bekannt. Eine Untersuchung habe es nicht gegeben. Bei vergleichbaren Fällen, zum Beispiel jenen in Hessen, kam zum Teil Glyphosat zum Einsatz.

Der Täter hatte in Dannstadt Löcher in den Stamm gebohrt und Gift hineingespritzt. Archivfoto: Doreen Reber

Tatmotiv bleibt Rätsel

Welche Strafe dem Täter drohen würde, wenn er doch erwischt wird, hängt laut Polizei vom Einzelfall ab. Sie verweist auf die Paragrafen 303 (Sachbeschädigung) und 329 (Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete) im Strafgesetzbuch. Je nach Fall sind Geldstrafen, aber auch Freiheitsstrafen von mehreren Jahren möglich.

Auch was das Tatmotiv angeht, tappt die Polizei im Dunkeln. Es sei bislang nicht geklärt. Auch der neue Harthausener Bürgermeister Günter Gleixner (CDU) rätselt, ob die Eiche an ihrem Standort jemanden gestört haben könnte. Sollte das der Fall gewesen sein, bedauert er, dass der Täter nicht den Kontakt mit der Gemeinde gesucht habe. Schließlich könne man doch Dinge meistens im Einvernehmen lösen. Einige Psychologen sehen in solchen Taten auch den Wunsch nach Aufmerksamkeit, das Ausüben sadistischer Macht und ein Zeichen von Narzissmus.

Dass Taten wie diese Nachahmer auf den Plan rufen könnten, wurde von der Polizei in der Vergangenheit schon gemutmaßt. Es ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich Förster Jürgen Render bei dem Thema auf Anfrage sehr bedeckt hält. Seinen Ärger kann er freilich nicht ganz verhehlen: „Einen Baum vergiften – so etwas macht man nicht“, sagt er. Und Harthausens Ortsbeigeordneter Matthias Löffler (CDU) bedauert neben dem materiellen Verlust für die Gemeinde: „Manche Menschen wissen den ökologischen Wert eines Baums nicht zu schätzen.“ Laut den Umweltschützern vom BUND müssten zirka 100 zehnjährige Eichen nachgepflanzt werden, um die Ökosystemleistung einer 100-jährigen Eiche zu ersetzen.