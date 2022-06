„Hurra! Ich lebe noch.“ Charlotte von Lenthe hat mit Spannung auf ihren 100. Geburtstag gewartet. Dass sie den 15. Juni schon ein ganzes Jahrhundert feiert, ist für die Seniorin ein kleines Wunder. Altersbedingte körperliche Einschränkungen nimmt die Speyererin mit Humor, das, was kommt, mit Zuversicht.

Gewöhnlich ist Charlotte von Lenthes Leben ganz und gar nicht verlaufen. Vom privilegierten Kind, das mit Eltern und zwei Schwestern in einer imposanten Wasserburg mit Personal und Hauslehrer aufgewachsen ist, bis zur Reiseführerin und Kinderfrau ist alles dabei. Zweimal hat sie geheiratet, einmal die Hand der Tochter des Kaisers geküsst. „Mit den Männern hatte ich kein Glück“, räumt von Lenthe ein. Ihr zweiter, ein Grieche, habe sie um ihr gesamtes Vermögen gebracht, erzählt sie mit einem Lächeln. Heute habe sie zwar kein Geld mehr, dafür lebe sie länger als alle, die sie je gekannt habe, sagt sie. „Ich bin noch nie einem 100-Jährigen begegnet.“

Sieben Jahre hat von Lenthe in Griechenland verbracht. Von dort aus ist sie als Reiseleiterin in See gestochen und hat die halbe Welt kennengelernt. „Davon zehre ich noch heute“, betont sie. Sie fühlt sich auch nach vielen Jahrzehnten woanders als Norddeutsche. In Lenthe ist sie zur Welt gekommen, einem kleinen Dorf nahe Hannover. Dass sie die Kindheit überleben würde, hätten die Eltern nicht gedacht, berichtet sie von ihrer Zartheit und den vielen Krankheiten, die sie heimgesucht hätten. Charlotte „Lotta“ von Lenthe hat alles und alle überlebt. Auch den Krieg. An der Münchner Kunstakademie habe sie ihre kreative Begabung ausprobiert, erzählt sie. „Dann wurde ich ausgebombt und wurde zur Herstellung von Kriegsmaterial eingezogen.“

Expertin für Puppen

Damit ist von Lenthes Kriegsbericht beendet. Lieber erzählt sie von den Puppen, die sie, als es in der Nachkriegszeit keine zu kaufen gab, mit viel Liebe und Geduld hergestellt hat. Ihre erste begleitet sie seitdem: Im Diakonissen-Senioren-Haus am Germansberg sitzt sie auf dem Rollator im Zimmer ihrer Erschafferin. 132 Kinder habe sie im Laufe ihres Lebens betreut, berichtet von Lenthe von dem Beruf, der der Kinderlosen zur Berufung wurde. Auf dem Tisch steht das Gerät, mit dem sie Musik und Gottesdienste empfangen kann. Ihr Neffe habe es ihr geschenkt, sagt von Lenthe. Er sei Anfang 70, lebe in Heidelberg, kümmere sich um sie und habe den Geburtstag organisiert. „Ohne ihn wäre ich aufgeschmissen.“

Wie lange sie schon in Speyer wohnt, kann von Lenthe nicht sagen. „Sehr lange“, weiß sie. Gekommen sei sie, weil ihre Schwester in die Pfalz geheiratet habe. Nach einem Schlaganfall ist sie in die stationäre Einrichtung gewechselt, wo es ihr gut gefällt. „Ich habe keine Schmerzen und kann gut schlafen“, beschreibt die Jubilarin ihren Allgemeinzustand. „Jeden Morgen öffne ich die Augen, um nachzusehen, was mir der Himmel, Sonne und Wolken heute zu bieten haben.“