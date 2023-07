100 Jahre alt zu werden bei geistiger und auch überwiegend körperlicher Gesundheit ist ein Segen. Erika Marx aus Speyer ist dies gelungen. Sie lebt immer noch in ihrer eigenen Wohnung und kann sich mit etwas Unterstützung selbst versorgen. Am Montag feiert sie Geburtstag im Kreis ihrer Familie.

Die Jubilarin ist am 10. Juli 1923 in Arnswalde in der Neumark Brandenburg geboren. „Ich blieb das einzige Kind meiner Eltern und hatte eine sehr schöne Kindheit“, erzählt Marx. Sie sei als Kindergärtnerin ausgebildet worden und habe in den letzten Kriegsjahren einen großen Kindergarten geleitet. „Als kurz vor Kriegsende die Polen das Gebiet besetzten, bin ich geflüchtet und über Berlin nach Westdeutschland gekommen. Zuerst war ich in Nordhorn in Niedersachsen. Dann habe ich mir Arbeit gesucht und kam aufgrund einer Annonce an den Timmendorfer Strand“, berichtet sie weiter. Dort habe sie sich um fünf Kinder gekümmert, die in einem Professorenhaushalt lebten. Dies seien sehr schöne fünf Jahre für sie gewesen, denn mit den Kindern habe sie einen guten Kontakt gehabt. Das jüngste besuche sie noch heute und telefoniere häufig mit ihr.

„Anfang der 1950er Jahre bin ich nach Idar-Oberstein gezogen und habe dort auch meinen späteren Ehemann Gerhard kennengelernt. 1954 haben wir geheiratet und 1959 kam unser Sohn Uwe zur Welt“, erzählt Erika Marx. Ihr Mann sei nach Germersheim versetzt worden und habe dort bei den Amerikanern eine Lebensmittel-Abteilung geleitet. „Wir zogen dann nach Speyer, weil unser Sohn hier ins Gymnasium ging. Wir haben zwei Enkelkinder. Ich lebe nun 50 Jahre in Speyer, mein Mann ist vor sechs Jahren verstorben“, berichtet sie.

Sie lebe allein in der ehemals ehelichen Wohnung, versorge sich selbst mit Unterstützung einer Haushaltshilfe und einer Frau, die sie beim Einkaufen und bei Arztbesuchen begleitetet. 30 Jahre habe sie ehrenamtlich als Grüne Dame im Diakonissenkrankenhaus gearbeitet. Früher habe sie viele Kontakte gehabt, doch leider seien die meisten Menschen, die sie kannte, schon verstorben. Ihr Hobby sind Blumen, die Lesefreudigkeit hat wegen der verminderten Sehkraft leider nachgelassen.