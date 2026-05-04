Seit zehn Jahren gibt es den Stadtteilverein Speyer-Süd. Vorsitzender Frank Scheid berichtet Timo Konrad vom Leben im Quartier, von Erfolgen und Schwierigkeiten.

Herr Scheid, was macht das Leben in Speyer-Süd aus?

Ich finde, das Besondere an Speyer Süd ist die Nähe zur Natur. Der Berghäuser Altrhein mit dem Auwald und der sehr schönen Auenlandschaft liegen bei uns direkt von der Haustür und sind vom Stadtteil Speyer-Süd fußläufig in fünf Minuten zu erreichen.

2018 wurde der Stadtteil in das Förderprogramm Sozialer Zusammenhalt aufgenommen, den Nachfolger der Sozialen Stadt. Ziel war es, die Lebensqualität im Quartier zu erhöhen. Hat das funktioniert?

Ich denke, es hat funktioniert, die Lebensqualität im Stadtteil zu erhöhen. Zum einen mit dem Umbau des Platzes der Stadt Ravenna, der jetzt eine viel höhere Aufenthaltsqualität hat. Ich sehe dort viele Eltern mit ihren Kindern zusammen die Zeit verbringen. Zum anderen wurde mit dem Steg über die B 39 ein sicherer und direkter Weg in die Stadt und zur Nahversorgung geschaffen. Der Steg ist besonders nachts elegant anzusehen, mit seiner indirekten Beleuchtung im Handlauf und der geschwungenen Form.

Noch zwei Jahre vorher – 2016 – wurde der Stadtteilverein gegründet. Wie blicken Sie auf die zehn Jahre zurück?

Die ersten Jahre warten sicherlich schwierige Jahre. Wir hatten das Quartiersbüro in den ehemaligen Räumen der Sparkassenfiliale selbst angemietet und mit und Unterstützung der Sparkasse finanzieren können. Im Quartiersbüro die verschiedenen Gruppen zusammenzubringen, für Projekte zu interessieren und dass sich die Projektgruppen etablieren, das hat den Anfangsjahren viel Arbeit verursacht.

Worauf sind Sie besonders stolz?

Besonders gelungen finde ich ist das Stadtteil-Café am Donnerstagnachmittag für jedermann und das Café Lozzi der Pestalozzischule am Mittwochvormittag. Es freut mich, dass sich eine Müllsammel-Gruppe etabliert hat, die regelmäßig Spaziergänge durch den Stadtteil unternimmt, um diesen sauber zu halten. Besonders freuen mich die von uns veranstalteten zwei Feste im Jahr auf dem Platz der Stadt Ravenna, die die Bürger zusammenbringen. Ich freue mich über die Boule-Gruppe auf dem Spielplatz an der Closwegbrücke und ich freue mich über den Stammtisch, der einmal im Monat im Bistro am Platz der Stadt Ravenna stattfindet.

Wie steht es um die Nahversorgung im Quartier?

Die Nahversorgung ist ein schwieriges Thema. Wir hatten mit Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die zum Ergebnis kam, dass im Stadtteil Potential vorhanden wäre, um einen Stadtteil-Laden einzurichten. Die Frage war aber, wer betreibt den Stadtteil-Laden. Am fehlenden Betreibermodell ist die Sache gescheitert. Wir hatten dann versucht, einen kleinen Markt auf dem Platz der Stadt Ravenna zu veranstalten, der anfänglich gut bestückt und besucht war. Aber leider wurde das Marktangebot auf Dauer nicht so angenommen, dass sich der Markt halten konnte. So bleibt uns der Steg über die B 39, der uns schnell zur nächsten Nahversorgung bringt.

Welche Bedeutung kommt denn dem Thema Verkehr im Stadtteil zu?

Das spielt oft eine Rolle bei den Anliegen der Menschen und wir oft an uns herangetragen. Autos, die zu schnell sind oder zu wenige Parkplätze sind immer wieder Thema – genau wie in ganz Speyer. Da sind wir regelmäßig mit der Stadt in Kontakt und schauen nach Verbesserungsmöglichkeiten. Eines der ersten Projekte, das wir gemacht haben, war eine Geschwindigkeitsanzeige vor der Grundschule im Vogelgesang aufzustellen.

Vor welchen Herausforderungen stehen Stadtteil und Verein heute?

Eine Herausforderung wird die kommunale Wärmeplanung. Wie stellen wir eine möglichst klimaneutrale Wärmeversorgung mit Wärmepumpen und Fernwärmenetz sicher? Außerdem benötigen wir den schrittweisen Aufbau einer Ladeinfrastruktur für E-Autos. Wir als Verein stehen vor der Herausforderung, Nachwuchs für die Vorstandsämter zu finden.

Zur Person

Frank Scheid (66) ist Gründungsvorsitzender des Stadtteilvereins Speyer-Süd. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und lebt mit seiner Frau im Vogelgesang. Von 2007 bis 2015 war er städtischer Beigeordneter. Als Dezernent verantwortete er den Ordnungs- und Umweltbereich.

Termin

Stadtteilfest in Speyer-Süd am Samstag, 9. Mai, ab 14 Uhr, Platz der Stadt Ravenna.