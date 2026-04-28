Am 1. Mai ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) bundesweit zu Kundgebungen auf. Der Speyerer Stadtverband lädt ab 10.30 Uhr in die Walderholung ein.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Erst unsere Jobs, dann eure Profite!“ Es gelte, die Stimme für eine gerechte Arbeitswelt zu erheben, teilt der Stadtverband um den Vorsitzenden Yves Geiger mit.

Das Motto bringe auf den Punkt, worum es in der Gesellschaft geht: „Gute, sichere und fair bezahlte Arbeit darf nicht dem reinen Profitstreben geopfert werden“, heißt es. Beschäftigte seien keine Kostenfaktoren, sondern das Fundament des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts. „Wer Arbeitsplätze abbaut, Löhne drückt oder soziale Sicherheiten infrage stellt, gefährdet nicht nur einzelne Existenzen, sondern den gesellschaftlichen Zusammenhalt insgesamt“, heißt es in der Ankündigung. Der Sprung zu aktuellen Entwicklungen rund um die Schließungspläne von Mann + Hummel in Speyer dürfte nicht weit sein. Geiger und Stellvertreter Axel Elfert werden laut Ankündigung zu aktuellen gewerkschaftlichen und gesellschaftspolitischen Themen sprechen, Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) wird ein Grußwort halten.

Hauptredner ist der Landespfarrer für Diakonie und Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks der Pfalz Albrecht Bähr. Seine Rede werde sich den Gemeinsamkeiten von Diakonie und Arbeiterbewegung widmen. Der Einsatz für soziale Gerechtigkeit, Menschenwürde und Solidarität sei bis heute ein verbindendes Element beider Bewegungen.

Umrahmt wird die Kundgebung von Livemusik der Band „Broken Heart“, Infoständen zahlreicher Initiativen und einem Angebot an Essen und Getränken. Der DGB freue sich über Kuchenspenden und einen kurzen Hinweis dazu an dgb.speyer@gmx.de. Besucher werden gebeten, möglichst umweltschonend mit dem Fahrrad anzureisen.