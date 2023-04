Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als Speyer 2015 seinen Status als Bundeswehr-Standort verloren hat, war eine Zeit lang unklar, was mit den beiden Übungsplätzen geschieht. Für die Sanddünen ist schon länger angekündigt: Der Betrieb wird wieder zunehmen. Zum Wasserübungsplatz im Reffenthal gibt es jetzt dieselbe Aussage – und auch etwas zu sehen.

Der „Wasserplatz“ zieht sich zwischen Speyer und Otterstadt an der K2 und am Rhein entlang. Er hatte mit seinen 66 Hektar über Jahrzehnte eine große Bedeutung für die Ausbildung der Speyerer Pioniere. Zuletzt war dort aber selten Betrieb. Deshalb fiel es auf, dass das in den vergangenen Wochen anders war. Das Landeskommando der Bundeswehr erwähnt auf Anfrage