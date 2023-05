Frau Zeitler, welche Aufgaben übernehmen Sie in Ihrem Ehrenamt?

Ich bin Übungsleiterin für das Kinderturnen beim TSV Speyer und betreue Kinder von vier bis 16 Jahren. Wir turnen und spielen gemeinsam. Ich habe selbst als Kind in meiner damaligen Heimat schon geturnt und bei Turnstunden mitgeholfen. Auch meine Tochter hat immer gerne beim TSV geturnt, sodass ich vor 14 Jahren beschlossen habe, meinen Übungsleiter zu machen. Ich halte viele Stunden alleine, habe aber in einer Kindergartengruppe Unterstützung von einer Helferin. Sie ist neu dazugestoßen.

Was ist das Schwierigste daran?

Das Schwierigste ist es, die Sportstunde so zu gestalten, dass es allen Kindern Spaß und Freude bereitet und dass sie etwas lernen. Damit ist vor allem auch verbunden, den Wünschen der Eltern gerecht zu werden.

Was war das kurioseste Erlebnis?

Als ich die Kindergartenkinder vor den Sommerferien verabschiedet habe, kamen zwei Mädchen auf mich zu – eine rechts, die andere links von mir – und haben mir jeweils einen Kuss auf die Wangen gegeben. Das hat mich sehr gerührt.

Warum machen Sie es gerne?

Ich mache es gerne, damit die Kinder nicht nur am PC und Ähnlichem sitzen, sondern sich bewegen. Vielleicht schaffe ich es auch, dass es ihnen viel Freude bereitet. Zudem ist ein Ausgleich zum stressigen Schulalltag sehr wichtig, damit sie in der Schule wieder einen freien Kopf für den Unterricht haben. Von vielen Kindern kommt auch wieder viel zurück. Besonders, wenn die Kinder die Sporthalle mit einem Lächeln verlassen.

Wissen die Menschen Ihren Einsatz zu schätzen?

Die meisten Eltern wissen den Einsatz zu schätzen. Ganz besonders aber die Kinder. Sie machen mir zu Weihnachten sogar kleine Geschenke, zum Beispiel in Form von selbstgemalten Bildern oder Schokolade, die sie mit in die Turnstunde bringen.

Würden Sie gerne einen Tag mit Ihrer Vorsitzenden tauschen?

Nein, auf keinen Fall! Ich würde versuchen, es jedem Recht machen zu wollen und dann im Nachhinein feststellen, dass dies unmöglich ist.

Was macht Ihr Ehrenamt besonders?

Ich bin gerne mit Kindern zusammen und finde es schön, wenn ich merke, dass sie gerne zu mir kommen und Spaß in der Turnstunde haben.

Welchen Tipp haben Sie für Anfänger?

Wir benötigen immer neue Übungsleiter. Daher gerne einfach mal in eine Gruppe hineinschnuppern und herausfinden, ob es etwas für einen ist. Gerade, weil man sehr viel von den Kindern zurückbekommt, lohnt sich der ehrenamtliche Einsatz als Übungsleiter beim TSV.

Zur Person

Ute Zeitler (61), ist Sekretärin und seit 20 Jahren beim TSV Speyer, seit 14 Jahren als Übungsleiterin Kinderturnen. In ihrer Freizeit fährt sie gerne Rad, arbeitet im Garten und liest. Infos zum Verein: tsvspeyer.de.