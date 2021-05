Eine 45-jährige Fahrschülerin ist laut Polizei am Sonntagvormittag in eine Kontrollstelle in der Geibstraße geraten. Das Problem: Neben ihr im Auto saß kein echter Fahrlehrer, sondern ihr 59-jähriger Ehemann, der kurz vor ihrer Führerscheinprüfung nochmals mit der Frau üben wollte. Gegen beide seien Strafverfahren eingeleitet worden, so die Beamten. Bei 22 weiteren zwischen 10 und 11 Uhr kontrollierten Fahrzeugen sei es zu vier Verwarnungen aufgrund fehlender Warnwesten und Warndreiecke beziehungsweise eines Gurtverstoßes gekommen.