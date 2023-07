Bewerbungsgespräche üben – darum ging es am vorigen Donnerstag im Rathaus. Aber nicht nur Schüler und Schülerinnen konnten davon profitieren. „Das Gespräch hat mir auf jeden Fall geholfen. Jetzt weiß ich, dass ich als Elektroniker in der Automatisierungstechnik arbeiten möchte“, sagte der 14-jährige Haider Kadda aus der Siedlungsschule. Beim Planspiel „Ready Steady Go“ konnten die teilnehmenden Firmen aber auch Praktikanten sichten. „Zwei Kandidaten kämen für uns in Frage“, sagte die Ausbilderin für Werkzeugmechanik von TE Connectivity, Alina Roth, hinterher. Denn obwohl die Bewerbungsgespräche eigentlich nur simuliert wurden, hatten diese Schüler derart überzeugt, dass sie nun Chancen auf ein echtes Praktikum haben.

Mehr als 80 Teilnehmer

„Wir wollen Schüler und Schülerinnen darauf vorbereiten, wie sie ein Bewerbungsgespräch führen, wie sie sich kleiden und ausdrücken“, begründete Lothar Zwing, Leiter Schule und Arbeitswelt beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB), die Idee des Planspiels. Gemeinsam mit Anja Zecherle von der Burgfeldschule und Stephan Brader von der Siedlungsschule war Zwing für die Planung und Umsetzung der simulierten Bewerbungsgespräche zuständig. „Mehr als 80 Schüler und Schülerinnen sind heute hier“, erzählte Zecherle und fügte hinzu: „Alle Gespräche dauern ungefähr zehn Minuten, danach gibt es noch eine fünfminütige Feedback-Runde.“ Wert wurde hier auf das Erscheinungsbild, die Bewerbungsunterlagen und die Gesprächsführung gelegt. So seien die Schüler auf kommende Vorstellungsgespräche besser vorbereitet. Dafür konnte jeder Schüler an diesem Tag drei Gespräche absolvieren.