Zu einer Schlägerei vor einem Restaurant im Bereich des Yachthafens musste am Freitag, 0.55 Uhr, nach eigener Mitteilung die Polizei ausrücken. Dort sei es zur sexuellen Belästigung einer jungen Frau gekommen. Ein 54-Jähriger und seine Begleiter seien deshalb durch den Besitzer aufgefordert worden, das Lokal, in dem eine After-Work-Party stattfand, zu verlassen. „Zwischen diesen Männern und einer weiteren gegnerischen Partei entwickelte sich vor dem Restaurant eine heftige verbale Auseinandersetzung, die letztlich in einer Schlägerei mündete“, so der Bericht der Beamten.

Die Gruppe um den 54-Jährigen sei zu Boden geschlagen und im Liegen getreten worden. „Die Schläger zogen sich schließlich in das Gebäude zurück, welches von innen verschlossen wurde“, heißt es. Damit noch nicht genug: Ein 32-jähriger Geschädigter der Schlägerei habe in der Folge mit einem Barhocker und mit Absperrpfosten die Eingangstür beworfen und mit einem Pfosten auf die Windschutzscheibe eines geparkten hochwertigen Fahrzeugs eingeschlagen. Insgesamt habe er zwei Autos beschädigt.

Auch die Beamten hätten ihn nicht beruhigen können. Gegen die von ihnen geplante Fesselung habe er Widerstand geleistet. Von der Schlägerei habe der 32-Jährige eine Platzwunde am Kopf davongetragen. Dem 54-Jährigen sei ein größeres Büschel Haare mitsamt Kopfhaut ausgerissen worden.