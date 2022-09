Ein Ehepaar aus Speyer wunderte sich laut Polizei am Sonntagabend über eine WhatsApp-Nachricht, abgesendet von einer ihm unbekannten Nummer. Die Grußformel lautete auf den Namen der Tochter des Paares. In der Nachricht wurde erklärt, dass die Tochter aufgrund eines defekten Mobiltelefons eine neue Telefonnummer habe. Außerdem solle das Paar eine Überweisung in vierstelliger Höhe auf ein Bankkonto tätigen. Das Ehepaar fiel zunächst auf diesen Trickbetrug herein. Nach Rücksprache mit der tatsächlichen Tochter erfuhren die beiden, dass diese nie solch eine Nachricht verfasst habe. Nur aufgrund eines Übertragungsfehlers wurde das Geld laut Polizei nicht an die Unbekannten überwiesen. So entstand kein Schaden. rhp/mame