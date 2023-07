Mehr als 4000 Aufrufe auf der Online-Videoplattform Youtube verzeichnete die Übertragung des Bretzelfestumzugs des Offenen Kanals (OK) innerhalb der ersten 24 Stunden. Wie der OK meldet, brachten das Moderatorenteam Anke Keller und Peter Blau den Umzug am Sonntag per Liveübertragung auf dem Fernsehsender Rheinlokal und im Internet in die heimischen Wohnzimmer. Direkt vom Geschehen an der Strecke berichteten die Zugreporter Rainer Bach und Marc-André De Zordo. „Die Liveübertragung des Brezelfestumzugs ist jedes Jahr ein Großprojekt, das erheblichen Personaleinsatz und technischen Aufwand erfordert“, wird Marc Vogt in einer Pressemitteilung zitiert. Laut dem OK-Vorsitzenden waren etwa 15 Personen an der Übertragung beteiligt – mehr als im vergangenen Jahr. Die positiven Rückmeldungen der Zuschauer im Youtube-Chat bestätigten, dass sich der Aufwand gelohnt habe, so Vogt. Eine Zuschauerin habe die Sendung sogar aus Madagaskar verfolgt, wo sie seit 1997 lebt. Einem weiteren Kommentar zufolge verfolgten über 50 Bewohnerinnen und Bewohner eines Altenheims den Umzug am Fernseher. „Die Rückmeldungen sind sehr ermutigend“, sagt Vogt. Wer den Umzug verpasst hat, kann die Sendung im Netz unter www.youtube.com/@OKSpeyer sehen. Rheinlokal wird sie in den kommenden Tagen wiederholen.