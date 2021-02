Von einer „hohen Übersterblichkeit im vierten Quartal“ spricht das Statistische Landesamt in einer am Dienstag veröffentlichten Auswertung für 2020. Als Ursache wird die Entwicklung der Corona-Pandemie angegeben. Das zeitweise zum „Hotspot“ gewordene Speyer war dabei den Zahlen zufolge besonders betroffen: Lag das Plus Rheinland-Pfalz-weit um 14,4 Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2016 bis 2019, waren es in Speyer mit 220 Gestorbenen 37,9 Prozent mehr. Auch die Differenz im Rhein-Pfalz-Kreis (plus 39,4 Prozent) und im Kreis Germersheim (plus 33,5 Prozent) bietet statistische Belege dafür, wie stark die Pandemie entlang des Rheins gewütet hat. In der Statistik sind dabei aber Todesfälle jeglicher Ursache enthalten.

In der offiziellen Statistik für an und mit Corona Verstorbene wurden am Dienstag 55 Speyerer geführt, drei mehr als am Montag, als die Statistik schon einmal um acht Fälle in die Höhe gegangen war. Laut Kreisgesundheitsamt handelt es sich dabei immer noch teilweise um Nachmeldungen aus dem Dezember, sodass davon ausgegangen werden muss, dass in der Corona-Statistik nicht alle Fälle erfasst sind. Neuinfektionen wurden dem Land aus Speyer am Dienstag erstmals seit vielen Wochen nicht gemeldet, sodass die Sieben-Tage-Inzidenz auf 53,5 gesunken ist.