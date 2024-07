Beim Thema Parkgebühren ist es soweit gekommen, dass der neue Stadtrat ganz neu beraten sollte.

Die Mehrheit des Stadtrats hat es offenbar schon bereut, dass sie 2023 einer Verdopplung der städtischen Parkgebühren ab Neujahr 2024 zugestimmt hat, ohne große Nachbesserungen zu fordern. Die gab es dann im Nachhinein, als der Aufschrei groß war: zuerst mit der Einführung der „Brötchentaste“, jetzt mit acht kostenfreien Samstagen als weiteres „Zuckerle“.

Nur: Das Wissenswerte dazu an eine breite Öffentlichkeit zu bringen, ist bei kurzfristigen Aktionen nicht einfach. So gut gemeint die aktuelle Nachbesserung Nummer zwei ist: Die Übersichtlichkeit im Tarifsystem schwindet. Weil parallel auch die Kritik am Kostenniveau teilweise anhält, wäre es am besten, Verwaltung und Rat beraten bald völlig neu, wie teuer Parken sein soll und muss. Ziel sollte ein System aus einem Guss sein.