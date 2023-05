Speyers Partnerstadt Ravenna ist von der Überschwemmungskatastrophe in der italienischen Provinz Emilia-Romagna betroffen. Am Sonntag war Giorgia Meloni, Ministerpräsidentin Italiens, deshalb in der Stadt.

In der Region war vorige Woche an zwei Tagen so viel Regen niedergegangen wie sonst in einem halben Jahr. Zahlreiche Flüsse traten über die Ufer, in rasender Geschwindigkeit überflutete das Wasser Felder, Straßen und Häuser. Bis Sonntag kamen mindestens 14 Menschen ums Leben. „In diversen Stadtteilen Ravennas mussten Familien evakuiert werden“, berichtet Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD).

Die für Partnerschaften zuständige Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) hat schon Kontakt zur Stadtverwaltung Ravenna aufgenommen und Unterstützung angeboten, wie sie berichtet. Auch mit der Speyerer Feuerwehr und dem Freundeskreis der Partnerstadt stehe sie dazu in Verbindung. „Uns liegt noch keine Bedarfsliste vor. Wir prüfen das und würden dann zum Beispiel auch beim Wiederaufbau behilflich sein.“ Beim Freundeskreis gingen viele Hilfsangebote ein. Dessen Vorsitzende Barbara Mattes macht schon eine Hilfszusage: Beim Konzert mit Musikern aus der Umgebung von Ravenna am Sonntag, 11. Juni, in Speyer (17 Uhr, Rathaus, Karten bei Reservix und in der Tourist-Info) würden Spenden für die Opfer gesammelt.

„Leute haben Angst“

Kabs und Mattes haben erfahren, dass die historische Innenstadt glimpflich davongekommen ist, aber Vororte und teilweise noch stärker Gemeinden im Umland betroffen sind. Sie habe mehrere persönliche Freunde, deren Hab und Gut verschont blieb, so Mattes, aber auch eine Familie, deren Haus unter Wasser stand. Das Dorf der Peitschenknaller, die alljährlich zum Brezelfestumzug kommen, weise besonders starke Schäden auf. Einem Musiker, der beim vorigen Weihnachtsmarkt in Speyer aufgetreten sei, seien ein Auto und ein Motorrad weggeschwommen. Mattes: „Die Leute haben immer noch furchtbare Angst, dass die Dämme der Kanäle, die dort die Landschaft durchziehen, brechen.“