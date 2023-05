Einbrecher waren am Wochenende im Speyerer Stadtgebiet unterwegs. Am Samstagmorgen, im Zeitraum zwischen 3 und 9 Uhr, haben Unbekannte laut Polizei die Kellertür eines Mehrfamilienhauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße geöffnet und sind in mehrere Kellerabteile eingedrungen. Gestohlen wurden Werkzeuge und technische Geräte. Die Schadenssumme liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Ein Zeuge hat um kurz nach 4 Uhr auf dem Gelände des Mehrfamilienhauses einen Mann mit grauer Jogginghose und schwarzem Hoodie gesehen. Ob dieser etwas mit der Tat zu tun hat, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Bereits am Freitagabend zwischen 19.30 und 22.30 Uhr ist laut Polizei in ein Wohnanwesen in der Straße Hinterm Esel eingebrochen worden. Unbekannte hebelten das geschlossene Hoftor auf und gelangten durch die Wohnungstür in das Haus. Die Täter durchsuchten dieses anschließend und entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Näher der Tatorte gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06232 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de bei der Polizei Speyer zu melden.