Die rund 1,8 Millionen Euro teure Sanierung des Vierungsturms am Speyerer Dom ist wieder ein Stück vorangekommen: Die Handwerker haben den Putz abgetragen und das Mauerwerk freigelegt. Das hält für die Dombaumeisterin Hedwig Drabik nun die eine oder andere Überraschung bereit.

In größeren Fugen etwa sind aufeinander geschichtete Schieferplatten sichtbar geworden, die wohl zur Unterkeilung gedient haben. „Das ist eine gängige Art zu bauen. Die Schieferplatten könnten aus der Restaurierungsphase stammen“, sagt Dombaumeisterin Hedwig Drabik beim Besuch auf dem Gerüst am Vierungsturm. An einer anderen Stelle ist ein zugemauerter Eingang zu Tage getreten, über den der Zugang aus dem Inneren des Kirchturms zum Dach hin möglich war. Heute ist das für die Handwerker und die Dombaumeisterin nur über einen Aufzug an der Außenseite an einem der Osttürme möglich.

Kapitelle als Basis benutzt

Die größte Überraschung aber bei den jüngsten Baufortschritten ist wohl unter dem Ringanker hervorgetreten: Jetzt, wo der Plattenbelag aus den 60er-Jahren abgebaut ist, ist der Blick auf rote und gelbe Steine freigegeben, die in einem wiederkehrenden Muster angeordnet sind. Und noch etwas hat Drabik überrascht: „Auf dieser Ebene des Vierungsturms ist keine einzige originale Basis mehr verbaut.“ Stattdessen seien zum Teil umgedrehte Kapitelle benutzt worden, die man noch gut an den abgerundeten Formen erkennen könne. Solche Kapitelle, die auch Säulenknauf genannt werden, dienen normalerweise als oberer Abschluss einer Säule und sind meist reich verziert. Ihre Gegenstücke sind die Basen, die als Sockel der Säule fungieren. „Wir wissen nicht, woher diese Kapitelle stammen“, erklärt Drabik, die das gestalterische Muster so beschreibt: „Hinter jeder Base befindet sich immer ein roter Stein.“ Dazwischen sind gelbe Steine verbaut – ein Muster, das sich durch den gesamten Kaiserdom hinwegzieht.

Kapitelle: Sie wurden am Fuß der Säulen verbaut. Kontaminiert: Die Dachpappe unter dem Kupferblech. Unterkeilung: alte Schieferplatten in einer Fuge. Schmiegt sich an die Säulen an: die neue Kupferverblechung.

Damit das Regenwasser künftig wieder besser von der Ebene abfließen und nicht hinter den neuen Putz ins Mauerwerk eindringen kann, suchen Drabik und ihre Mitarbeiter aktuell nach einer Art Abtropflösung für den Vierungsturm. Aus Metall haben sie verschiedene Konstruktionen zum Testen angefertigt, die das Wasser in der Zukunft ableiten sollen. In Ringform soll die bräunliche Verblechung den Vierungsturm umschließen, von der Fußgängerzone aus wird sie kaum zu sehen sein, sagt Drabik.

„So grün wie die anderen Kupferbleche wird es nicht mehr“, erklärt die Dombaumeisterin. Für eine solche Patina-Schutzschicht, die durch die Oxidation des Materials entsteht, sei die Luft in der Region mittlerweile viel zu sauber.

Besonderer Putz für Mauer

Und auch für den neuen Putz am Mauerwerk des Vierungsturms hat Dombaumeisterin Drabik mit ihrem Team schon erste Tests gemacht: Mit verschiedenen Rot- und Gelbtönen hat sie nach den Farbnuancen gesucht, die am besten zum Rest des Doms passen, sich also optisch gut ins Gesamtbild einfügen.

Sowohl der zugemauerte Eingang, als auch die sichtbar gewordenen Gerüstlöcher, über die sich Handwerker früher mit Holzbalken im Mauerwerk abgesichert und verankert haben, sollen von außen jedoch auch noch nach dem Verputzen zu erkennen sein. Dafür will Drabik die einzelnen Bereiche mit unterschiedlichen Techniken verputzen lassen. „Dann sieht man auch in 100 Jahren noch, dass an dieser Stelle etwas Besonderes ist“, erklärt die Dombaumeisterin.