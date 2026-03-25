Speyers französische Partnerstadt Chartres bekommt einen neuen Bürgermeister. Der in Speyer vielen bekannte Jean-Pierre Gorges wurde nach 25 Jahren abgewählt.

Mit der Entscheidung der Wähler am Sonntag endet eine Ära in Speyers französischer Partnerstadt: Der heute 72-jährige Gorges hatte die Stadt seit 2001 geführt und war von 2002 bis 2017 auch Abgeordneter in der französischen Nationalversammlung gewesen. Nachfolger des Konservativen wird der erst 34-jährige Ladislas Vergne, der zunächst als Beigeordneter von Gorges im Chartrainer Rathaus tätig wird, dann aber in die Opposition gewechselt war. Er wird wie Gorges dem Mitte-Rechts-Lager zugeordnet, war nun aber als Unabhängiger angetreten. Er kam im zweiten Wahlgang auf 51,1 Prozent der Stimmen, Gorges nur auf 29,9 Prozent und ein Kandidat einer lokalen grünen Liste auf 19 Prozent. Französische Medien beschreiben den deutlichen Sieg als eine der größten Überraschungen der Kommunalwahlen. Schon in der ersten Runde hatte Vergne vorne gelegen, bevor sich zwei Kandidaten, darunter einer der extremen Rechten, der knapp 7 Prozent erhalten hatte, zurückzogen. Der in den vergangenen Jahren zunehmend umstrittene Gorges, unter anderem verurteilt wegen Beleidigung eines grünen Stadtrats, hatte die Wahl als Entscheidung zwischen ihm als dynamischen Kandidaten und einer bremsenden Gegenseite dargestellt. Vergne, Absolvent der Elitehochschule ENA in Paris, drehte den Spieß erfolgreich um: Er gebe der Stadt nun „neue Hoffnung“, betonte er.

In Speyer hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) Glückwünsche an Vergne angekündigt, sobald dieser offiziell durch die Gemeindeversammlung bestätigt sei. Sie setze weiterhin auf die gute internationale Zusammenarbeit, die zwischen Speyer und Chartres eine lange Tradition habe.