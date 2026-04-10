Eine nicht alltägliche Begegnung mit einem Fuchs mitten in Waldsee hat Reiner Schotthöfer erlebt. Wäre er nicht neugierig, hätte der Rentner das höchstwahrscheinlich verpasst.

Der Waldseer Reiner Schotthöfer ist sowohl an seinen Mitmenschen als auch an der Natur interessiert. In der Schulstraße teilen er und seine Frau einen Grillplatz mit den Nachbarn, zu denen die beiden auch sonst ein gutes Verhältnis pflegen, wie der Rentner betont. Und das Ehepaar, das nur wenige Meter von der Hermann-Gmeiner-Schule entfernt wohnt, kümmert sich nicht nur um die eigenen Katzen, sondern auch um weitere Miezen, wie er im Gespräch mit der RHEINPFALZ erzählt.

Nun laufen in der Schulstraße gerade Tiefbauarbeiten zur Verlegung einer Gasleitung. „Am Mittwochvormittag habe ich eine Person dort gesehen und angesprochen, die gerade die Dichtigkeit der Gasleitung überprüft hat“, sagt Reiner Schotthöfer. Im Zuge der Überprüfung sei eine Metallplatte über einer Baugrube entfernt worden, erklärt der Anwohner. Daraufhin habe sich ihm ein völlig unerwarteter Anblick geboten: ein verängstigter Fuchs, der sich in einer Ecke der Baugrube zusammengekauert habe.

Bretter in Grube gelegt

Reiner Schotthöfer habe daraufhin zwei Bretter in die „ungefähr 1,50 Meter tiefe Baugrube“ gelegt, damit sich der Fuchs leichter aus seiner misslichen Lage befreien kann. Doch der Vertreter einer Tierart, die zwar im Allgemeinen als menschenscheu gilt, jedoch seit einigen Jahren häufiger in Siedlungen lebt und dann mitunter zutraulich gegenüber Zweibeinern wird, habe keine Anstalten gemacht, den angebotenen „Fluchtweg“ zu nutzen.

„Ich habe dem Fuchs dann mit einer Schaufel den Weg gewiesen“, berichtet Schotthöfer weiter. Das habe geholfen, wie er sagt. Denn das Tier sei schließlich doch über die Bretter hinaufgegangen und so aus der Baugrube gelangt, die wieder verfüllt werden soll. „Der Fuchs ist dann auf und davon gerannt“, blickt der Anwohner zurück, der die besondere Begegnung damit schon als beendet angesehen habe. Doch dem war nicht so.

Überraschendes Nachspiel im Garten

Wenig später im eigenen Garten habe sich eine der Katzen der Schotthöfers eigenartig verhalten. Die Ursache dafür machte der Rentner unter Büschen und Stauden aus: Dort lag nach seiner Schilderung der Fuchs, den er gerade aus der Baugrube gerettet hatte, zusammengerollt und anscheinend dösend. So habe sich ganz nebenbei ein Wunsch erfüllt, den seine Frau schon lange hegte: „Sie wollte unbedingt einmal einen Fuchs aus der Nähe sehen“, sagt Reiner Schotthöfer. Vor ein paar Jahren waren Füchse ja noch recht selten. Erst seit der Fuchsbestand durch Impfungen frei von Tollwut ist (seit bald 20 Jahren), nahm deren Anzahl deutlich zu.

Das Wildtier im eigenen Garten, das sich merkwürdig verhielt, war Reiner Schotthöfer allerdings nicht geheuer. „Vielleicht ist der Fuchs krank?“, überlegte er. Der Rentner habe das Forstamt kontaktiert, um von dort Rat und Hilfe zu erhalten. Doch das sei nicht zuständig, habe er von dort erfahren. Vielmehr solle sich der Waldseer an das Ordnungsamt wenden; die Behörde kümmere sich um solche Fälle. Doch bevor er dazu kam, dort nachzufragen, habe sich sein Anliegen praktisch von selbst erledigt: „Der Fuchs ist aufgestanden und durch den Hof gegangen“, sagt der Rentner. Seitdem ward das Tier nicht mehr gesehen …