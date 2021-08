Bei dem Versuch, einen Linienbus zu überholen, hat am Mittwochmorgen ein 56-jähriger Pkw-Fahrer einen Unfall verursacht, bei dem eine 54-jährigen Kleinkraftradfahrerin leicht verletzt wurde. Wie die Polizeiinspektion Speyer mitteilt, war der Autofahrer um 8.43 Uhr in der Bahnhofstraße in Richtung Wormser Landstraße unterwegs. Als er einen vor ihm fahrenden Wagen überholte, bog die Krad-Fahrerin zeitgleich in die Bahnhofstraße ein. Beim Versuch, dem Auto auszuweichen, stürzte sie schließlich.