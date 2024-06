Noch immer ist nicht restlos aufgeklärt, was genau am Abend des Fasnachtsamstags nach 21 Uhr in den Partyräumen der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) St. Joseph in Speyer passiert ist. Eine 15-Jährige aus Speyer hatte gegenüber der Polizei angegeben, von vier Jugendlichen und Heranwachsenden im Alter von 15 bis 19 Jahren zu sexuellen Handlungen gezwungen worden zu sein. „Der Sachverhalt ist noch nicht ausermittelt“, sagte der Leitende Frankenthaler Oberstaatsanwalt Hubert Ströber am Donnerstag auf Anfrage. Weil die Vorwürfe gravierend seien, habe man für die vier Tatverdächtigen Pflichtverteidiger bestellt. Diese hätten Akteneinsicht erhalten und nun Gelegenheit, zu den Anschuldigungen Stellung zu nehmen. Erst danach werde darüber entschieden, ob es zu einer Anklage komme. Die Jugendliche wurde direkt nach dem mutmaßlichen sexuellen Übergriff am Abend des 10. Februar medizinisch untersucht und einige Tage später vernommen. Die vier Beschuldigten befinden sich auf freiem Fuß, da laut Ermittlern keine Haftgründe vorliegen. Zum möglichen Tatablauf wollte sich Ströber nicht äußern. Die KJG hatte wenige Tage nach dem Vorfall über das Bistum bekanntgegeben, dass die Jugendliche selbst die Veranstalter über den mutmaßlichen Übergriff informiert habe. Die Polizei hatte daraufhin zahlreiche Besucher des Josephskellers befragt. Die vier Verdächtigen waren zunächst geflüchtet, bevor sie vorläufig festgenommen worden waren.