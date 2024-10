Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler ist zum zweiten Mal Mutter geworden. „Zwei kleine Füße, die uns verzaubern, zwei kleine Hände, die uns festhalten. Unser Glück hat sich verdoppelt!“, schrieb Seiler auf ihrem Instagram-Account. Am Donnerstag um 8.54 Uhr sei ihre Tochter Luise auf die Welt gekommen. „Wir sind überglücklich. Vielen Dank an das gesamte Team vom Diakonissen-Stiftungskrankenhaus Speyer für die hervorragende Versorgung und Betreuung.“ In der Zeit des Mutterschutzes wird die Stadtchefin vom weiteren Stadtvorstand vertreten, hieß es bereits in einer im Mai veröffentlichten Mitteilung der Stadt. Das sind Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) und die städtische Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne). Seiler plane demnach, Anfang 2025 zu den täglichen Aufgaben ihres Amtes zurückzukehren.