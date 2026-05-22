Schmuck in unbekanntem Wert ist laut Polizei bei einem Überfall am Freitag gegen 9.40 Uhr auf dem Bauhaus-Parkplatz in der Iggelheimer Straße geraubt worden. Ein 67-jähriger Mann habe dort seinen Pkw abgestellt und den Kofferraum geöffnet, als er plötzlich von zwei schwarz gekleideten Personen von hinten gestoßen worden sei. „Die beiden bislang unbekannten Täter entwendeten anschließend einen Koffer sowie eine Tasche mit Schmuck aus dem geöffneten Kofferraum und flüchteten im Anschluss zu Fuß in unbekannte Richtung“, berichten die Beamten. Der 67-Jährige sei unverletzt geblieben. Dass der Mann möglicherweise Schmuck transportierte, sei an der Aufschrift seines Autos erkennbar gewesen, so die Ermittler auf Anfrage.

Sie suchen nun Zeugen und hoffen, dass auf dem großen, belebten Parkplatz verdächtige Beobachtungen gemacht wurden. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Telefon 0621 963-23312 oder E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de zu wenden.