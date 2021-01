Fast vier Jahre nach der Tat hat ab Donnerstag ein Überfall auf die Poststelle in Speyer-West ein juristisches Nachspiel. Auf der Anklagebank des Landgerichts Frankenthal sitzt ein 30-Jähriger aus Philippsburg. Er war damals – noch 26-jährig – mit ausgeklapptem Messer in die Filiale in der Lessingstraße gekommen, hatte mit der Waffe gedroht und von der Angestellten Bargeld gefordert. Diese hatte ihn jedoch mit Pfefferspray ohne Beute in die Flucht geschlagen. Die Polizei hatte den Mann kurz danach bei einer Nahbereichsfahndung festgenommen. Nach einem Verhör und einer erkennungsdienstlichen Behandlung war er auf freien Fuß gekommen. Er habe einen festen Wohnsitz, sei bisher unbescholten gewesen, es bestehe weder Flucht- noch Verdunkelungsgefahr, hatte damals die Begründung gelautet. Bei der Prozessankündigung des Landgerichts liest sich das jetzt anders: Der Angeklagte sei zeitweise unbekannten Aufenthalts gewesen, deshalb beginne die Hauptverhandlung erst jetzt. Der Mann ist wegen schweren Raubs angeklagt, für die das Strafgesetzbuch eine Freiheitsstrafe ab drei Jahren, in minder schweren Fällen ab einem Jahr vorsieht. Er soll die Tat „weitgehend eingeräumt“ haben. Erster Prozesstag vor der Dritten Großen Strafkammer des Gerichts ist Donnerstag, 4. Februar, 9.30 Uhr. Ein zweiter Termin ist genau eine Woche später zur selben Zeit angesetzt.