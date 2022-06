Als räuberische Erpressung wertet die Polizei einen Vorfall am Montag, 18.20 Uhr, in einem Möbelgeschäft Am Rübsamenwühl. Ein unbekannter Mann habe von einem 18-jährigen Kassierer die Herausgabe von Geld gefordert. „Um seine Drohung zu untermauern, hielt der Täter seine Hand unter seinem Pullover versteckt und deutete eine Waffe an“, berichten die Beamten. Ob er tatsächlich bewaffnet war, sei nun Gegenstand von Ermittlungen. Der Täter habe einen vierstelligen Betrag erbeutet und zu Fuß die Flucht ergriffen.

Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet diese, sich unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Der Täter wird als 25 bis 30 Jahre alt und 1,85 bis 1,90 Meter groß beschrieben. Er habe helle Hautfarbe, kurze hellbraune Haare und ein Kreuz-Tattoo auf der linken Halsseite. Zur Tatzeit habe er einen schwarzen Kapuzenpullover samt Innentasche und eine kurze weiße Hose getragen sowie einen weißen Turnbeutel mit gelben Kordeln dabei gehabt.