Nach knapp zwei Monaten sind die Bauarbeiten am Hauptzugang zum Speyerer Bahnhof abgeschlossen. Wie berichtet, ist die Treppe komplett erneuert worden. In dieser Zeit war jeweils ein Teil der Anlage nicht zugänglich. Laut Bahn ging es um ein Projekt, für das es Zuschüsse aus einem Konjunkturpaket des Bundes gab. Nähere Erläuterungen dazu gab es nicht, weil der Bund dazu noch keine Öffentlichkeitsarbeit erlaube, so ein Bahn-Sprecher. Am Bahnhofsgebäude aus den 1950er-Jahren hatte es zuletzt auch Verbesserungen an Beleuchtung, Türen und Taubenschutz gegeben.