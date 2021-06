Über den Fuß einer Frau gefahren ist am Montagabend der Fahrer eines silbernen Kleinwagens in der Wormser Landstraße in Speyer. Wie die Polizei mitteilt, stand die 45-Jährige gegen 17.0 Uhr am Rand des Parkplatzes eines Schuhcenters, als der Autofahrer an ihr vorbei wollte und über ihren Fuß fuhr. Laut Bericht wurde die Frau dabei „mindestens leicht verletzt“ und musste deshalb in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht werden. Der Fahrer entfernte sich allerdings unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet deshalb Zeugen, die bei dem Fall weiterhelfen können, sich unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.