30 Jahre deutsche Wiedervereinigung: Das Thema beschäftigt unter anderem den gebürtigen Berliner und seit vielen Jahren in Speyer lebenden Klaus Stenzel. Er ist Co-Autor zweier Bücher dazu. Das hat ihm im Sommer sogar eine Einladung zum Bundespräsidenten eingebracht – und gleich wieder die Absage, aber nur wegen Corona.

Der Sozialkundelehrer am Pfalz-Kolleg Speyer, Klaus Stenzel, hat 1996 einen ausdauernden Brief- und Mailwechsel mit Staatsanwalt Hans Christange begonnen, einem glühenden Verteidiger der DDR aus Cottbus. Angefangen hatte alles mit einem Bericht Stenzels in der Zeitung „Neues Deutschland“ über einen Besuch mit Schülern in Ost-Berlin und einem Leserbrief von Christange dazu.

Die oft hoch politische Debatte beider – Erholung boten oft nur kurze Exkurse zum Fußball – mündete unter anderem in zwei umfangreichen Dokumentationsbänden „Ost-West-Denkstrukturen. Ein Briefwechsel“ und „Von den Mühen des Zusammenwachsens“. Lange persönlich einander nicht bekannt, gab es dann doch irgendwann eine Einladung für Christange nach Speyer und für Stenzel nach Cottbus. Lesungen, Vorträge und Diskussionen in Speyer und anderen Städten – oft im Osten der Republik – folgten. Vielen Speyerern, darunter nicht zuletzt früheren Bürgern der DDR, ist der erste Auftritt Christanges und seine Verteidigung des Regimes im Stadtarchiv heute noch in lebhafter Erinnerung.

Der persönliche Mail-Austausch zwischen dem Speyerer Stenzel und dem Cottbuser Christange dauert immer noch an. „Es ist seltener und fast nur noch privat“, sagt Stenzel im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Ein weiteres Buch daraus wird es aber nicht mehr geben, haben sie schon nach Erscheinen des zweiten Bandes angekündigt. Aber Lesungen gibt es noch. Christange, Jahrgang 1934, kann aus Alters- und gesundheitlichen Gründen nicht mehr auftreten. Inzwischen arbeiten jedoch Stenzel und die in Heidelberg geborene Gymnasiallehrerin und Fachreferentin für Gemeinschaftskunde, Stefanie Wally, am Thema deutsch-deutsche Vergangenheit. Sie hat auch eine ganz eigene Erfahrung mit der deutschen Teilung.

Wally hat als Kind im Garten ihres Elternhauses 1977 einen Luftballon auf Reisen geschickt. Er ist in der damaligen DDR in der Nähe von Meißen gelandet. Ein Mädchen schrieb ihr zurück. Daraus wurde eine intensive Brief- und nach der Wiedervereinigung dann eine persönliche Freundschaft beider Frauen. Nachzulesen ist die Geschichte in Wallys Buch „Akte Luftballon – Zwei Freundinnen, die Mauer, eine wahre Geschichte“.

Mit ihrer Arbeit – Lesungen und Vorträge – wollen Stenzel und Wally selbst mit ihrem Erleben der deutschen Zeitgeschichte klarkommen, die Erinnerung an die Teilung, aber auch die gemeinsame Entwicklung des wiedervereinten Deutschlands seit 1989/90 dokumentieren und diskutieren. Das gelingt – und der Einsatz fällt auf: unter anderem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Er hatte Stenzel und Wally vor wenigen Wochen zu seinem Sommerfest in den Garten von Schloss Bellevue nach Berlin eingeladen. Es stand im Zeichen von 30 Jahren Wiedervereinigung. Corona hat das Ereignis platzen lassen. Steinmeier will es 2021 nachholen.

Verschiedene andere Veranstaltungen fielen bisher ebenfalls aus. Aber es gibt auch weitere Termine: Weil es im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern nur wenige Corona-Fälle gibt, können beide Autoren in drei Wochen zwei Termine dort wahrnehmen. „Einmal sind wir zu Gast bei der Friedrich-Ebert-Stiftung in Usedom und danach in Torgelow direkt an der polnischen Grenze beim Parlamentarischen Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann (SPD)“, berichtet Stenzel. Weitere Optionen stünden auch noch aus: der Freundeskreis Halle/Karlsruhe, die SPD Zittau und Isabel Mackensen, SPD-Bundestagsabgeordnete im Wahlkreis Neustadt-Speyer aus Niederkirchen, haben gerade angefragt. Das Thema bewegt immer noch, und das – zum Glück – nicht nur im Osten.

Die Bücher von Klaus Stenzel/Hans Christange und von Stefanie Wally sind nach wie vor im Buchhandel zu erhalten.