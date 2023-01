Wer für den Winterdienst auf der Salierbrücke zuständig ist, lässt sich nicht leicht herausfinden. Die Antwort führt ein Stück weit weg vom Rhein.

Die E-Mail des Lesers, die am Montagmorgen die Redaktion erreicht, klingt ungehalten: „In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu starkem Schneefall“, schreibt der Leser: Dennoch sei die Salierbrücke „für den Autoverkehr bereits Samstagfrüh vorbildlich geräumt und gestreut“ gewesen. Nun fehlt noch das Gegensatzpaar, man ahnt bereits, welches: „Ganz anders die beiden Radfahrer- und Fußgängerwege. Sie wurden das gesamte Wochenende nicht geräumt. Den Radfahrern blieb nichts übrig, als abzusteigen und einen Kilometer durch Schnee und Matsch zu schieben.“

Ein zweiter Leser bekräftigt: Am Sonntagmittag sei selbst geländegängigen Fahrrädern die Passage der Brücke kaum möglich gewesen, „ohne einen Sturz zu riskieren“. „Warum ist es nicht möglich, die einzige Verbindung weit und breit über den Rhein als Priorität zu betrachten und umgehend zu räumen?“, fragt der entrüstete, radelnde Leser.

Er hat nicht unrecht, also fragen wir als Redaktion nach. Muss sich ja klären lassen. Eins steht schnell fest: Die Stadt ist an der Misere unschuldig. Denn die Zuständigkeit des kommunalen Winterdienstes endet just am Fuß der Auffahrt zur Salierbrücke, also noch bevor es aufwärts geht. Auch die Brücke selbst ist für die städtischen Abräumer tabu.

Freitagnacht Schnee, am Montag Winterdienst

Hm, wer könnte noch seine Schneeschippe im Spiel haben? Möglicherweise der rheinland-pfälzische Landesbetrieb Mobilität (LBM). Eine Anfrage dort bleibt am Montag leider unbeantwortet, immerhin ist bekannt, dass der LBM den Winterdienst bis zur Salierbrücke übernimmt – für die Fahrbahn der B39, nicht für den Radweg.

Wieder nix. Vielleicht weiß die Autobahn-GmbH des Bundes, Niederlassung Südwest, weiter. Deren Autobahnmeisterei in Walldorf kümmert sich um die Rheinbrücke der A61 – aber nicht um die Salierbrücke, wie eine Nachfrage ergibt.

Das Karlsruher Regierungspräsidium, das die Sanierung des Bauwerks steuerte? Straßenplanung ja, Streusalz nein, heißt es aus der Fächerstadt. Rettend die Idee, sich ans Landratsamt in Heidelberg zu wenden. Und dort – heureka – wird man geholfen: Das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises regelt den Winterdienst auf der Verbindung zwischen „hiwwe“ und „driwwe“. Genauer: die Straßenmeisterei in Wiesloch. Und die ist tatsächlich am Montag ausgerückt, um die Gefahrenstelle zu beseitigen. Zuvor habe der Schmalspurschlepper der Straßenmeisterei einen technischen Defekt gehabt. Außerdem habe es stark geschneit. Kann passieren. Ist ja auch Winter.