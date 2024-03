Zu Verkehrsbehinderungen ist es am Dienstagabend im Kreuzungsbereich von Schwerd- und Paulstraße gekommen, nachdem dort aus einem beschädigten Auto Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Nach Angaben von Feuerwehr-Sprecher Thomas Tremmel war das Fahrzeug auf die Verkehrsinsel geraten und hatte sich dabei die Ölwanne aufgerissen. Damit kein Öl in die Kanalisation gelangte, errichtete die Feuerwehr eine Sperre und brachte Bindemittel aus, um die Flüssigkeit aufzufangen. Mitarbeiter der zum Baubetriebshof der Stadt gehörenden sogenannten Rufbereitschaft Öl reinigten im Anschluss die Fahrbahn und gaben das abgesperrte Straßenstück danach wieder für den Verkehr frei. Die Menge des ausgelaufenen Motoröls habe einige wenige Liter betragen, so Tremmel.