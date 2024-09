Eine 18-jährige Rollerfahrerin ist am Dienstagmorgen auf einer Ölspur ausgerutscht. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr auf der Hans-Purrmann-Allee, als die junge Frau in Richtung Holzstraße fuhr. Auf der geraden Strecke rutschte ihr Roller weg, die Fahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Polizei stellte bei der Unfallaufnahme eine Ölspur fest, die sich von der Holzstraße über die Hans-Purrmann-Allee bis zur Dr.-von-Hörmann-Straße erstreckte. Die Ölspur und die regennasse Fahrbahn waren wahrscheinlich der Grund für den Unfall. Die Stadtverwaltung wurde informiert, um die Fahrbahn zu reinigen. Der Verursacher der Ölspur ist bislang unbekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei Speyer unter 06232 1370 in Verbindung zu setzen. Alternativ können Hinweise auch per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de gesendet werden.