Großflächige Ölverschmutzungen auf dem Gewässerzug Woogbach, Nonnenbach und Speyerbach haben am Montag und Dienstag 19 Angehörige der Feuerwehr Speyer in Atem gehalten. Sie wurden mit Ölsperren an der Woogbachbrücke und an der Mündung des Rheins nach Einschätzung der Wehr überwiegend gestoppt und mit sogenannten Bindewürfeln beseitigt.

Entdeckt worden war der Ölfilm am Montag gegen 7 Uhr. „Es ist nichts zurückgeblieben, es sind keine Schädigungen für Flora und Fauna zu erwarten“, so Thomas Tremmel, Sprecher der Feuerwehr. Das Öl sei stark verdünnt gewesen. Eine Ursache sei nicht bekannt, vermutet werde, dass es infolge des Starkregens zu einem Austritt gekommen war, womöglich im Pfälzerwald oder zwischen Dudenhofen und Neustadt. Bis Dudenhofen sei die Spur zurückverfolgt worden, ohne ihre Quelle zu finden.