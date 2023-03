Das Grundwasser sei sicher. Diese Botschaft wurde bei der Diskussion über die Erdölförderung in Speyer im Umweltausschuss betont.

Prokurist Jürgen Siewerth stellte sich für das Förderkonsortium der Firmen Palatina Geocon und Neptune Energy Deutschland den Fragen der Kommunalpolitiker. Wie berichtet, dürfen infolge einer Genehmigung des Landesamts für Geologie und Bergbau (LGB) künftig mehr als 500 Tonnen Erdöl täglich in Speyer gefördert werden. „Nach oben gibt es keine festgeschriebene Fördermengengrenze“, so Siewerth am Mittwochabend. Allerdings seien derzeit bloß drei von acht Bohrungen aktiv, weshalb nicht mehr als 280 Tonnen Erdöl täglich ankämen.

Kein zusätzliches Wasser werde entnommen

Siewerth stellte auf Nachfragen von Jörg Zehfuß (CDU) und Volker Ziesling (Grüne) klar, dass man nur das zusammen mit dem Erdöl geförderte Wasser zurück in die Tiefe pumpe. „Die Entnahme von Zusatzwasser ist nicht zulässig und wird nicht gemacht“, sagte er. Bisher sei der Druck in der Lagerstätte dennoch gleichgeblieben. Sollte er bei größeren Fördermengen, frühestens ab Ende 2024, jedoch abfallen, würde die Förderung eingeschränkt und im Extremfall sogar eingestellt, versicherte Siewerth. Er beantwortete damit auch eine Frage von Seiten der FDP-Fraktion.

Siewerths Behauptung, dass das Grundwasser wegen der sauber niedergebrachten Bohrungen sicher vor Verunreinigungen sei, bekräftigte Silke Bender, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei Neptune Energy. Sie teilte zudem mit, dass das Konsortium bei etwaigen Förderschäden, die theoretisch eintreten könnten, wegen ausreichender Versicherungen die Kosten tragen könne. Sie lud zu einem Besuch der Betriebsplätze ein.