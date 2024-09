Ein defekter Radpanzer der Bundeswehr hat am späten Dienstagnachmittag einen Ölfilm auf dem Altrhein bei Speyer verursacht. Wie die Wasserschutzpolizei Germersheim auf Anfrage bestätigte, war an dem Militärfahrzeug, das auf dem Wasserübungsgelände der Bundeswehr im Reffenthal im Einsatz war, ein Hydraulikschlauch geplatzt. „Weil der Radpanzer am Ufer stand, gelangte eine geringe Menge an Hydrauliköl ins Gewässer“, sagte Stephan Hammer, Leiter der Wasserschutzpolizei. Offenbar habe sich der Schlauch verfangen und sei dabei beschädigt worden. Trotz der geringen Menge Öls sei auf der Oberfläche des Gewässers ein „weithin sichtbarer Regenbogenschleier“ entstanden, den die Speyerer Feuerwehr jedoch habe binden können, so Hammer. Nun werde ermittelt, wie genau es zu der Verunreinigung kommen konnte.