Ein Ölfilm fast auf der kompletten Wasserfläche des Yachthafens hält seit Donnerstag die Einsatzkräfte auf Trab. Der Verursacher wird noch gesucht.

Von Patrick Seiler

Am späten Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Speyer über die Verunreinigung informiert. Diese erstreckte sich laut Stadt auf einer Länge von etwa 300 Metern von der Hafeneinfahrt bis in den Bereich des Yachthafens und verströmte einen Kraftstoff-Geruch. Die Wasser- und Bodenschutzbehörde der Stadtverwaltung sowie die Polizei gehen bisher auch davon aus, dass es sich um Kraftstoff handelte. „Eine Gefahr für die Umwelt besteht nicht“, lautet die Einschätzung der Stadt.

Die Hafeneinfahrt musste zeitweise gesperrt werden, die Feuerwehr mit dem Entölungsmittel Bioversal in den Einsatz gehen. Am Freitag war sie erneut gefragt, weil immer noch Ölreste im Uferbereich angespült wurden. „An vereinzelten Stellen können weiterhin Ölschlieren zu sehen sein“, so die Mitteilung aus dem Rathaus. „Durch die Feuerwehr wurde eine Ausbreitung des Öls in den Rhein verhindert“, ordnet Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann ein.

Zeugenaufruf gestartet

Im Einsatz war auch die Wasserschutzpolizei, die den problematischen Zeitraum auf Donnerstag von 16.53 bis 19.30 Uhr einengt. „Ein Verursacher konnte bislang nicht ermittelt werden“, so die Inspektion Germersheim, die einen Zeugenaufruf gestartet hat. Sachdienliche Hinweise werden demnach unter der Telefonnummer 07274 94670 oder per E-Mail an ppelt.wsp.gr@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Durch die Sperrung des Hafens bis Donnerstag, 20 Uhr, hätten alle ankernden Boote untersucht werden können, so die Polizei. Vor allem an Stellen mit großflächigen Ölresten sei genau hingeschaut worden – bis dato aber „ohne Ergebnis“.