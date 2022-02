Die Evangelische Kirche der Pfalz und deren Diakonie sowie das Bistum Speyer laden zum nächsten ökumenischen Klimagebet ein. Es findet zeitgleich am Sonntag, 18 Uhr, in Speyer, Neustadt, Landau und Schifferstadt statt. Das Gebet dauert 20 bis 25 Minuten, angedacht ist ein schlichter Rahmen mit Impulsen, Austausch und gemeinsamem Schweigen. Grundsätzlich findet das ökumenische Klimagebet jeden ersten Sonntag im Monat an folgenden Orten statt: Rathausplatz Landau; Marktplatz Neustadt; Kreuzplatz/Hauptstraße Schifferstadt und Domplatz (Domnapf) Speyer.

„Als Christinnen und Christen sind wir dankbar für die Schöpfung, von der wir leben. Gleichzeitig teilen wir die Sorge um unsere Lebensgrundlage und wollen zu deren Erhalt beitragen. Neben dem tatkräftigen Handeln ist eine weitere Möglichkeit das gemeinsame Gebet“, teilen die Verantwortlichen mit. Anlass für die Entstehung des Klimagebetes war die Klimakonferenz in Glasgow im November 2021. Täglich trafen sich dort auch kleinere oder größere Gruppen, die miteinander sangen und beteten.