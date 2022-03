Am Donnerstag, 17. März, 19.30 Uhr, findet im Speyerer Dom ein ökumenisches Friedensgebet statt. Hierzu laden die Dompfarrei, das Domkapitel und die Dommusik sowie die Protestantische Gesamtkirchengemeinde ein. Die Pfarrer Christine Gölzer und Matthias Bender werden laut Ankündigung die Andacht leiten. Der ukrainische Geiger Daniel Spektor beteiligt sich an der musikalischen Begleitung. Das Gebet wird unter der Maßgabe der 3G-Regel angeboten. Das Friedensgebet in der Woche darauf findet am Donnerstag, 24. März, 19.30 Uhr, in der Gedächtniskirche statt.