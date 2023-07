Ab Januar beginnt der ökumenische Qualifizierungskurs Ehrenamtliche in der Krankenhausseelsorge. Dies teilt das Bistum Speyer mit. Anmeldungen können ab sofort bis zum 22. Juli eingereicht werden. Ein Wort, ein Blick in die Augen, ein Händedruck – mehr brauche es oft nicht an einem Krankenbett, so das Bistum. Gefragt sei ein Mensch, der einfach da ist. Doch dieses Da-Sein wolle gelernt sein. Wer sich diese Aufgabe zutraut, psychisch belastbar ist, und zudem einer christlichen Kirche angehört, kann sich nun zum ehrenamtlichen Krankenhausseelsorger ausbilden lassen.

Der ökumenische Kurs besteht aus sechs Modulen, die jeweils samstags stattfinden. Sie drehen sich um Themen wie Gespräche am Krankenbett, Gefühlen Raum geben, Hilflosigkeit aushalten oder mit Trauer und Tod umgehen. Während der Ausbildung werden Praxiserfahrungen gesammelt. Die Ehrenamtlichen werden dabei von hauptamtlichen Klinikseelsorgern begleitet. Die Qualifizierung schließt mit einer kirchlichen Beauftragung ab. Bewerbungsschluss ist der 22. Juli. Ein Bewerbungsbogen wird auf Wunsch zugesandt. Die Teilnahme am Kurs ist kostenfrei. Kontakt und Information beim Bischöflichen Ordinariat, Abteilung Besondere Seelsorgebereiche, unter Telefon 06232 102249 oder per E-Mail:krankenhausseelsorge@bistum-speyer.de. arts