Eine ökumenische Initiative der Evangelischen Kirche der Pfalz und des Bistums Speyer will bis zum Erntedanktag (6. Oktober) Anregungen zur Bewahrung der Schöpfung geben, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heißt. In den fünf Wochen der kostenfreien Aktion gibt es täglich Veranstaltungen. Leitende Frage sei, welche Rolle die Menschen in der Schöpfung spielten.

Zwei Tagesimpulse geben die Umweltbeauftragten der Landeskirche und des Bistums, Sibylle Wiesemann (10. September) und Steffen Glombitza (24. September). Geplant seien tägliche Meditationen und Tipps zum Handeln im Internet unter https://ekifrei.de/schoepfungszeit.