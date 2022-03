Der Speyerer Ökonom Peter Eichhorn hat ein neues Buch geschrieben, das er explizit seinen Enkeln widmet. Es geht darin um „Zwiegespräche mit meinen Vorfahren und Nachkommen. Was vier Generationen bewegt“.

Peter Eichhorn hat sich in seinem wissenschaftlichen Leben nie nur auf die (Betriebs-)Wirtschaft fokussiert. Er setzt sich mit vielen Entwicklungen in der Gesellschaft auseinander. Vor allem betont er neben Wirtschaft und Kosten-Nutzen-Relationen immer die Bedeutung von Kunst und Kultur für das menschliche Zusammenleben. Auch als Emeritus recherchiert, evaluiert und publiziert der frühere Hochschullehrer und Stiftungsgründer weiter.

„Zwiegespräche mit meinen Vorfahren und Nachkommen. Was vier Generationen bewegt“, heißt das 78-Seiten-Büchlein, das der 83-Jährige explizit seinen sechs Enkelinnen und drei Enkeln widmet. Das Ganze sei zwar an seiner Familie orientiert, aber „ohne eine Familiengeschichte zu sein“. Eichhorn stellt Fragen zur Vergangenheit, die letztlich in die Zukunft weisen. Natürliche Vorfahren und mutmaßliche Nachkommen beantworten sie. „Zwiegespräche informieren und führen zur Selbstbestimmung“, erläutert Eichhorn.

Nazi-Regime, technologischer Fortschritt, Emanzipation, Lebensqualität, Staatsbürgerverständnis, Monarchie, Ausbeutung der Welt: Die Gesprächspartner beziehen jeweils Stellung. „Niemand kann und will diese technologische Entwicklung stoppen. Man kann sie nur lenken, damit ihre Vorteile die Nachteile überwiegen (…)“, heißt es zur Digitalisierung. Der Staat „braucht künftig bessere Gesetze, fachlich versierte Strategen sowie ziel- und kundenorientierte Erfüller öffentlicher Aufgaben“, fordern die Befragten.

Peter Eichhorn: Zwiegespräche mit meinen Vorfahren und Nachkommen. Jacobs-Verlag Detmold 2022.