Ihre Pläne zur Wiedereröffnung haben jetzt auf Anfrage zwei Speyerer Einrichtung konkretisiert, die seit Monaten im Corona-Lockdown sein müssen. Das Kinocenter Theaterhaus in der Brunckstraße öffnet noch nicht – wie theoretisch möglich – diese Woche, sondern am Donnerstag, 1. Juli. Betreiberin Ingrid Immel: „Dies ist der Zeitpunkt, zu dem flächendeckend die Kinos in Deutschland öffnen. Darauf hat sich der Kino- und Filmverleiherverband geeinigt.“ Sie wisse nicht, welche Bedingungen dann gelten, hoffe aber auf „moderate“ Auflagen aus Sicht der Betreiber. „Wir bleiben, egal wie diese ausfallen, bei diesem Termin“, so Immel. Sie setzt auf gute Filmangebote schon im Juli und den neuen James-Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ mit Start am 30. September.

Ebenfalls noch auf genaue Vorgaben des Landes warteten Ende voriger Woche die Stadtwerke als Betreiber des Freizeitbades Bademaxx. Die Vorarbeiten für die laut Land frühestens zum 2. Juni mögliche Eröffnung seien fast fertig, so Sprecherin Sonja Daum. Wegen der Unsicherheiten sei der genaue Öffnungstermin noch offen, aber Freitag, 11. Juni, ins Auge gefasst.