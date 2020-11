„Nach langer und intensiver Diskussion haben wir uns als DGB-Stadtverband entschieden, die diesjährige Kundgebung zur Reichspogromnacht abzusagen.“ Das teilte am Dienstag Stadtverbandsvorsitzender Axel Elfert mit. Die Gewerkschaften sind federführend bei der traditionellen Veranstaltung am 9. November mit Gedenken am Synagogen-Mahnmal und Marsch durch die Stadt.

Jetzt komme es jedoch zur ersten Absage seit der Premiere 1977, weil sich die Ausrichter ihrer „Verantwortung für die Teilnehmer und Gefahrenlage der steigenden Infektionszahlen in unserer Stadt“ bewusst seien.