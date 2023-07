Angesichts der für die kommenden Tage erwarteten hohen Temperaturen erinnert die Stadtverwaltung daran, dass im Stadtgebiet rund um die Uhr vier frei zugängliche, öffentliche Trinkwasserspender bereitstehen. Mit einer ausreichenden Flüssigkeitszufuhr lasse sich „einer Dehydrierung oder anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie einem Sonnenstich oder einem Hitzschlag“ vorbeugen. Die Trinkwasserspender befinden sich nach Angaben der Stadt auf dem Alla-hopp!-Gelände in der Dr.-Eduard-Orth-Straße, auf dem Berliner Platz, auf dem Geschirrplätzel und auf dem Platz der Stadt Ravenna. In der Tourist-Information gebe es zudem einen Wasserspender, der während der Öffnungszeiten allen zur Verfügung stehe. Zudem weist die Stadt auf die Initiative „Refill“ hin. In teilnehmenden Geschäften, erkennbar durch das Wassertropfen-Symbol, können Durstige kostenfrei ihre Flaschen auffüllen. Weil auch die Stadtbäume unter der anhaltenden Hitze und Trockenheit leiden, bittet die Stadt die Bevölkerung um Unterstützung beim Gießen. Gerade jüngere Bäume müssten stärker gewässert werden.